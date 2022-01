L'Atalanta parte per Roma: i positivi non sono aumentati. Con la Lazio si gioca (Di sabato 22 gennaio 2022) Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma dall'ultimo giro di tamponi, effettuato stamattina presto, risulterebbe che l'Atalanta possa partire per Roma e giocare regolarmente stasera la gara ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 gennaio 2022) Non ciancora comunicazioni ufficiali, ma dall'ultimo giro di tamponi, effettuato stamattina presto, risulterebbe che l'possa partire perre regolarmente stasera la gara ...

