Inter-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) Tornare alla vittoria dopo il pareggio con l'Atalanta. Questo l'obiettivo dell'Inter, che sabato... Leggi su today (Di sabato 22 gennaio 2022) Tornare alla vittoria dopo il pareggio con l'Atalanta. Questo l'obiettivo dell', che sabato...

Advertising

Inter : ?? | STORIE ???? La maglia nerazzurra e le passioni: Radu si racconta ???? - Inter : ?? | INTER V VENEZIA ? QUIZ ?? Chi ha deciso l'ultimo #InterVenezia a San Siro il 16 settembre 2001? ?? Hai indovina… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Qual è stato l'unico giocatore che ha messo a segno una tripletta in… - Daniela_For10 : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con il Venezia FC per la scelta onesta e spettacolare di scendere in campo contro l'I… - Dan909dan : RT @macho_morandi: Inter Venezia se si gioca non cambia nulla. Perché impossibile aggiungere qualcosa dopo la barzelletta di domenica. Oram… -