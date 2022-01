Inter - Venezia 2 - 1: Bertolini, avremmo meritato il pareggio (Di sabato 22 gennaio 2022) L'Inter ha battuto il Venezia per 2 - 1 in uno degli anticipi della 23/a giornata del campionato di serie A.. Ospiti in vantaggio al 19'pt con Henry, pareggio di Barella al 40'. Nella ripresa il gol ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) L'ha battuto ilper 2 - 1 in uno degli anticipi della 23/a giornata del campionato di serie A.. Ospiti in vantaggio al 19'pt con Henry,di Barella al 40'. Nella ripresa il gol ...

Inter : ?? | STORIE ???? La maglia nerazzurra e le passioni: Radu si racconta ???? - Inter : ??? | MATCH REPORT Vittoria all'ultimo minuto per l'Inter, che a San Siro batte il Venezia in rimonta ?? - Inter : ??? | DZEKO ?? Le parole di @EdDzeko, autore di un gol da 3? punti ?? - luciaespa8 : Inter-Venezia 2 a 1 ha perso il ritmo perché non ha giocato mercoledì o era imparabile? ?? nel dubbio curpa de Skrin… - Giorno_Milano : L'Inter batte il Venezia allo sprint: Dzeko e Barella ribaltano i lagunari -