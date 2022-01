Il delitto di Cogne, la vera storia di Annamaria, quando disse: «Tiro io le bombe» (Di sabato 22 gennaio 2022) Una giovane madre depressa, il figlio Samuele, 3 anni, colpito alla testa per 17 volte. Cominciò così uno dei casi di cronaca più controversi, complice anche la scelta di spettacolarizzare tutto, all’inseguimento di una improbabile innocenza. Che cosa resta oggi? La tragedia di un bambino e la speranza che non accada più Leggi su corriere (Di sabato 22 gennaio 2022) Una giovane madre depressa, il figlio Samuele, 3 anni, colpito alla testa per 17 volte. Cominciò così uno dei casi di cronaca più controversi, complice anche la scelta di spettacolarizzare tutto, all’inseguimento di una improbabile innocenza. Che cosa resta oggi? La tragedia di un bambino e la speranza che non accada più

Advertising

infoitinterno : Cosa è successo a Cogne? Vent'anni fa delitto di Samuele Lorenzi: accuse e libertà per Annamaria Franzoni - StandByMeTV : È in arrivo il documentario che prova a rispondere ai tanti dubbi ancora aperti su un terribile caso di cronaca: il… - infoitinterno : 'Il delitto di Cogne' un doc a vent'anni dal caso - La clip in anteprima - infoitinterno : Il delitto di Cogne, la vera storia di Annamaria, quando disse: «Tiro io le bombe» - StefaniaCarini : “Perché più pezzi ci sono, meno potranno incastrarsi in un racconto plausibile” bel pezzo di @marcoimarisio - Annam… -