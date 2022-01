Ideona del Pd | bimbi controllori delle mascherine

(Di sabato 22 gennaio 2022) La deriva di controllo sociale a cui stiamo assistendo si spinge ogni giorno a un livello più profondo e non risparmia nemmeno i più giovani arrivando al punto di coinvolgere gli studentiscuole medie nei controlli sanitari verso i propri coetanei. È quello che accade a Formigine nel modenese dove il Comune a guida Pd ha avuto la brillante idea di lanciare un progetto in cui gli studentiscuole medie del territorio che prendono lo scuolabus potranno verificare che i loro coetanei rispettino le norme sanitarie vigenti “vale a dire l’obbligo di indossare correttamente la mascherina e di igienizzare le mani all’ingresso dei mezzi”. Studenti poliziotti In sostanza, agli studenti che daranno la loro disponibilità, verrà fornito un “tesserino di riconoscimento” con nome e cognome e dovranno riprendere i loro compagni di scuola con la mascherina ...

Nicola Porro

