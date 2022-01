Calcio: Pioli, Ibrahimovic con Juve può essere determinante (Di sabato 22 gennaio 2022) "Zlatan ha avuto le sue occasioni e non è riuscito a sfruttarle. La Juve difende molto bene e non riusciremo a creare le dieci occasioni da gol create con lo Spezia ma credo che potrà essere ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) "Zlatan ha avuto le sue occasioni e non è riuscito a sfruttarle. Ladifende molto bene e non riusciremo a creare le dieci occasioni da gol create con lo Spezia ma credo che potrà...

Advertising

Gazzetta_it : Leao: 'L'aiuto di Ibra e la fiducia di Pioli, così sono cambiato. Pronti per vincere' #Milan - Gazzetta_it : Milan-Spezia - La rabbia di Pioli: 'Abbiamo subito un torto, non sono riuscito a calmare i giocatori' - Luxgraph : Pioli mette in guardia il Milan: 'A San Siro arriva un'altra Juve' - sportface2016 : #Milan-#Juventus, #Pioli: “Domani partita importante, non decisiva. #Ibra trequartista? No” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Ibra sta bene, la Juve è in ottima forma' -