Ancona, no vax offre soldi per una mascherina infetta: voleva prendere il virus e ottenere il Green pass da guarito (Di sabato 22 gennaio 2022) Una donna di Ancona, guarita dal Covid, è stata avvicinata da un vicino di casa che le ha chiesto la mascherina che usava quando era ancora infetta. Uno stratagemma per contrarre il virus e ottenere il Green pass da guariti, ha raccontato la donna al Resto del Carlino, che ha riportato la notizia. “Non sapevo cosa dire, sono rimasta senza parole“, ha detto al quotidiano, rivelando che il ragazzo era anche disposto a pagare per avere il dispositivo sanitario infetto. La sua richiesta è stata subito declinata. La donna, dopo averlo raccontato ai familiari, ha deciso di segnalare il fatto alle forze dell’ordine. Per ora senza una denuncia formale, “per paura di eventuali ritorsioni”, informa il quotidiano. Aveva contratto il Coronavirus circa due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Una donna di, guarita dal Covid, è stata avvicinata da un vicino di casa che le ha chiesto lache usava quando era ancora. Uno stratagemma per contrarre ililda guariti, ha raccontato la donna al Resto del Carlino, che ha riportato la notizia. “Non sapevo cosa dire, sono rimasta senza parole“, ha detto al quotidiano, rivelando che il ragazzo era anche disposto a pagare per avere il dispositivo sanitario infetto. La sua richiesta è stata subito declinata. La donna, dopo averlo raccontato ai familiari, ha deciso di segnalare il fatto alle forze dell’ordine. Per ora senza una denuncia formale, “per paura di eventuali ritorsioni”, informa il quotidiano. Aveva contratto il Coronacirca due ...

Advertising

OsimoSiamoNoi : Il tweet della parlamentare no vax che dimostra l'efficacia dei vaccini - qn_carlino : Allenatore no vax, esonerato dalla squadra e perde il posto a scuola - mirkomastri : Dovrebbe essere considerato reato essere troppo coglioni #vaccinoobbligatorio Follia no vax: educatore malato da… -