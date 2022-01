Aggressioni Duomo: fiaccolata Fdi contro 'Taharrush Gamea' (Di sabato 22 gennaio 2022) Fratelli d'Italia, dopo le Aggressioni di cui sono state vittima almeno 12 ragazze in piazza Duomo a Milano durante la notte di Capodanno, ha organizzato una fiaccolata di protesta in Piazza Mercanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Fratelli d'Italia, dopo ledi cui sono state vittima almeno 12 ragazze in piazzaa Milano durante la notte di Capodanno, ha organizzato unadi protesta in Piazza Mercanti ...

Continua a salire il numero delle ragazze molestate a Capodanno Restano in carcere i ragazzi fermati per le aggressioni in Duomo I due ragazzi fermati per le violenze di Piazza Duomo restano in carcere . Il gip Raffaella Mascarino nella giornata di venerdì 14 ...

Punire gli aggressori, non barricarsi. I fatti di Capodanno e la buona integrazione In cinquanta contro alcune ragazze terrorizzate. Dobbiamo ripartire dalle cose in cui l’Italia è brava: associazioni, volontariato, oratori, sport ...

