Zona arancione per Abruzzo | Friuli Venezia Giulia | Piemonte e Sicilia

(Adnkronos) – . Sono i passaggi colore annunciati dal ministero della Salute. Puglia e Sardegna, invece, in giallo. Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale sull'andamento di Covid-19, il ministro Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che segna questi cambi di fasce di rischio da lunedì. A fare da ago della bilancia gli alti tassi di occupazione non solo delle terapie intensive, ma anche dei reparti ordinari. Frena, intanto, l'incremento dei contagi covid in Italia pari al 3% in più, ma i morti aumentano del 49,7% in 7 giorni. E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 12-18 gennaio. Rispetto alla precedente si registra "una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni e un aumento delle ospedalizzazioni (+2.381) dei pazienti in area medica e in terapia intensiva (+38)". Nel dettaglio della crescita dei decessi, dal ...

