Usr Lazio, Pinneri: mezzo milione danni con occupazione scuole (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – "Non si torna indietro, perché sono convinto di dover tutelare il diritto all'istruzione di tutti i ragazzi, anche di chi la pensa diversamente da chi ha deciso di occupare. Quelli che non hanno condiviso lo strumento, pur condividendo magari i motivi delle proteste. Non c'è bisogno di occupare se si vuole parlare dei problemi della scuola". Nessun dietrofront sulla circolare inviata ai dirigenti scolastici prima di Natale che prende posizione sul tema occupazioni delle scuole di Roma e provincia. A chiarirlo ufficialmente è il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Rocco Pinneri, in un'intervista stamane al quotidiano 'Il Tempo'. Pinneri ha ricevuto martedì una delegazione degli studenti del movimento della Lupa, in fibrilLazione dopo le non poche sanzioni disciplinari comminate agli occupanti da ...

