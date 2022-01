“Un amico nei guai per Jack Rubino”, una detective story ambientata nella New York dei primi anni ’80 (Di venerdì 21 gennaio 2022) È da oggi disponibile, in formato cartaceo e digitale, “Un amico nei guai per Jack Rubino”, il primo romanzo con protagonista lo scaltro detective italoamericano già protagonista del racconto “La grande occasione di Jack Rubino” che apriva l’antologia di racconti noir “La cattiva strada” edita nel 2020 da Filigrana. Siamo a New York, Hell’s Kitchen, nella primavera del 1982. Jack Rubino ha finalmente avviato la sua agenzia di investigazioni private, ma le cose non sono facili come si aspettava, tra squallidi incarichi a caccia di mariti fedifraghi e sensi di colpa per come è finito il rapporto con il suo mentore Pietro Camaleone. Ma quando proprio Pietro viene arrestato per l’omicidio del rampollo di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) È da oggi disponibile, in formato cartaceo e digitale, “Unneiper”, il primo romanzo con protagonista lo scaltroitaloamericano già protagonista del racconto “La grande occasione di” che apriva l’antologia di racconti noir “La cattiva strada” edita nel 2020 da Filigrana. Siamo a New, Hell’s Kitchen,primavera del 1982.ha finalmente avviato la sua agenzia di investigazioni private, ma le cose non sono facili come si aspettava, tra squallidi incarichi a caccia di mariti fedifraghi e sensi di colpa per come è finito il rapporto con il suo mentore Pietro Camaleone. Ma quando proprio Pietro viene arrestato per l’omicidio del rampollo di ...

