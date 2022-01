Tim | cda nomina Pietro Labriola nuovo Amministratore delegato

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il cda di Tim hatodel gruppo. E’ quanto apprende l’Adnkronos., che ha da poco presentato in una riunione informale con i consiglieri le linee guida delpiano di Tim, è stato cooptato in cda eto Ad. Il voto del board suè stato unanime. Il manager, che succede nell’incarico a Luigi Gubitosi, era statoto direttore generale di Tim lo scorso 26 novembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pietro Labriola è il nuovo amministratore delegato di. Il voto del, che ha cooptato il manager e gli ha assegnato le deleghe del capo azienda, è stato unanime. Per la Borsa, che continua a tenere il titolo sotto pressione ( - 1,4% a 42 centesimi) ...Il direttore generale di, Pietro Labriola, è stato cooptato ine nominato amministratore delegato del gruppo. Lo si apprende da fonti finanziarie. La decisione è stata presa all'unanimità. Labriola è direttore ...Milano, 21 gen. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione di Tim ha votato la nomina di Pietro Labriola come nuovo amministratore delegato. E' quanto si ...Il Cda di Telecom Italia (Tim) ha nominato il direttore generale Pietro Labriola come amministratore delegato. Lo riferiscono due fonti vicine alla situazione, aggiungendo che la decisione è stata p ...