Suns stellari con Paul e Booker | Doncic non salva Denver

(Di venerdì 21 gennaio 2022) I Phoenixsi confermano la miglior squadra Nba. Vincono per la quinta volta consecutiva, sempre in trasferta, sbancano Dallas 109 - 101 con un ultimo quarto da 35 - 19. Una prova di forza. E dire ...

I trascinatori dei(35 - 9) sono sempre loro. Come fossero ciclisti impegnati in salita, si danno il cambio davanti, una 'trenata' per ciascuno, quando si tratta di fare l'andatura, magari ......ricaccia indietro gli avversari grazie anche all'impatto di JaVale McGee e percentuali(16/... La second unit deiperò stringe le viti difensive e allunga sul +8 grazie alle scorribande di ...Anche senza Ayton (caviglia) Phoenix infila il quinto successo di fila. Lo sloveno chiude con 28 punti e uno spavento per una botta al collo ...