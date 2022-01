Sci alpino | Coppa del Mondo maschile | classifica generale aggiornata dopo discesa Kitzbuhel 2022

Advertising

Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - Eurosport_IT : La prima discesa di #Kitzbuhel è di Kilde! Bravo Matteo #Marsaglia, è 11° ?????? #EurosportSCI - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sci, Kilde doma anche la Streif, Paris e Innerhofer lontani #fisski - RSIsport : ? Feuz manca la terza vittoria consecutiva sulla Streif, successo di Kilde con Odermatt ai piedi del podio - Gazzetta_it : Sci, Kilde doma anche la Streif, Paris e Innerhofer lontani #fisski -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Il norvegese Aleksander Kilde trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel valevole per la Coppa del mondo di. Completano il podio le sorpresa francesi Clarey (+0"42) e Giezendanne che ha buttato giù dal podio l'austriaco Mayer (+0"67). Marco Odermatt, il leader della classifica generale, finisce ...... vinto in campo maschile dal lituano Andrej Drukarov (SAS Bern) in 1',38",01/100, con 58/100 di vantaggio sul tedesco Fabian Gratz (SC Altenau) e 65/100 sull'Daniele Sorio. Quattordicesimo ...In pratica, ha inserito l’obbligo, anche per chi vuole farsi una banale passeggiata su un sentiero innevato, con o senza ciaspole, di dotarsi degli stessi dispositivi di sicurezza tipici di chi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 13.05: Anche per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani per la discesa libera sull'Olimpia delle To ...