Salernitana, niente Diego Costa: ai dettagli la trattativa col Corinthians

Calciomercato Salernitana: sfuma l'ipotesi Diego Costa. Il bomber spagnolo a un passo dall'accordo con il Corinthians

Le voci di un possibile approdo di Diego Costa alla Salernitana sono destinate a restare tali. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il bomber spagnolo sarebbe a un passo dal trovare l'accordo con il Corinthians. Tra il calciatore e il club brasiliano ci sarebbe già un'intesa verbale e si resta ora in attesa degli ultimi dettagli da limare dai verdeoro prima di tesserare Diego Costa che resterà quindi in Brasile dopo l'esperienza all'Atletico Mineiro.

