(Adnkronos) – "Se fanno il Drive In per il voto per il Quirinale, gli mando anche Has Fidanken, così li aiuta a controllare". Ezio Greggio, protagonista negli anni '80 del Drive In di Italia 1, è divertito alla notizia che nel parcheggio di piazza del Parlamento potrebbe essere allestito un Drive In per permettere di votare ai grandi elettori positivi al Covid. "Le cose che accadono nel nostro Paese – ha detto in un'intervista all'Adnkronos -spesso fanno ridere e qualche volta fanno piangere. Ma l'idea del Drive in fa ridere: fa ridere immaginare questi grandi elettori in fila in macchina per il voto come per un tampone. C'è un grande ritorno del Drive in in questo momento storico. Ma ...

Qurinale, Ezio Greggio: "Drive in per voto positivi? Gli mando Has Fidanken"

Quirinale, da Siffredi a Paulo Roberto Falcao: i voti beffa nello spoglio delle schede
Saltano fuori soprattutto quando un accordo per eleggere il Capo dello Stato sembra lontano e cioè praticamente sempre ai primi tre scrutini ...

Qurinale, Ezio Greggio: "Drive in per voto positivi? Gli mando Has Fidanken"
(Adnkronos) - "Se fanno il Drive In per il voto per il Quirinale, gli mando anche Has Fidanken, così li aiuta a controllare". Ezio Greggio, protagonista negli anni '80 del Drive In di Italia 1, è dive ...

Saltano fuori soprattutto quando un accordo per eleggere il Capo dello Stato sembra lontano e cioè praticamente sempre ai primi tre scrutini ...
(Adnkronos) - "Se fanno il Drive In per il voto per il Quirinale, gli mando anche Has Fidanken, così li aiuta a controllare". Ezio Greggio, protagonista negli anni '80 del Drive In di Italia 1, è dive ...