Quirinale, Salvini a Radio Libertà: “Farò una o più proposte di alto livello senza che nessuno possa permettersi di mettere veti” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Farò una o più proposte assolutamente di alto livello senza che nessuno possa permettersi di mettere veti”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto a Radio Libertà, il nuovo nome di Radio Padania, parlando dell’imminente elezione del presidente della Repubblica. “Ho l’onere e l’onore di fare una proposta o anche più proposte condivise – ha aggiunto – c’è Draghi presidente del Consiglio, vediamo fare scelte condivise”. “Nomi? non vorrei danneggiare un percorso utile che stiamo facendo”, ha spiegato Salvini. Salvini ha aggiunto che “il centrodestra determinato e compatto ha la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) “una o piùassolutamente dichedi”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, intervenuto a, il nuovo nome diPadania, parlando dell’imminente elezione del presidente della Repubblica. “Ho l’onere e l’onore di fare una proposta o anche piùcondivise – ha aggiunto – c’è Draghi presidente del Consiglio, vediamo fare scelte condivise”. “Nomi? non vorrei danneggiare un percorso utile che stiamo facendo”, ha spiegatoha aggiunto che “il centrodestra determinato e compatto ha la ...

