Quirinale | il vertice di centrodestra ci sarà | domani Berlusconi scioglierà la riserva

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Con Silviorimasto ad Arcore a fare le sue telefonate per il, ildelprevisto inizialmente per il 20 gennaio è slittato: si terrà sabato 22 gennaio. Lo stesso giorno, l’ex premier dovrebbe sciogliere la, come annunciato dal capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, presente all’incontro forzista di oggi ad Arcore. «Ilè unito e deciderà assieme», ha detto Barelli.« Siamo ormai a ridosso delle elezioni e quindi è opportuno che i leader si incontrino per stabilire operativamente la linea comune da condurre durante la prossima settimana». L’annuncio delè arrivato in una nota congiunta a firma di, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I tre leader «si sono sentiti ...

... sugli attuali posizionamenti dei 5 Stelle in vista del voto per il". Un riguardo ... lanciato fior di comunicati sulla prima donna in posizione diapicale, con una operazione di Cv ...ROMA - Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si sono sentiti oggi al telefono. È in programma per domani, a Roma, undella coalizione di centrodestra . In occasione dell'elezione del presidente della Repubblica, il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria. Così in una nota congiunta i leader dei ...Berlusconi, Salvini e Meloni hanno concordato che si incontreranno domani per discutere dell'elezione del presidente della Repubblica ...(LaPresse) «Il vertice del centrodestra? Nelle prossime ore verrà senza dubbio annunciato». Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco ...