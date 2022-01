Quirinale: Bindi, 'vigilare su Berlusconi, ci ha abituato a sorprese' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Io auspico vivamente che il presidente Berlusconi prenda atto che non ci sono possibilità sul suo futuro al Quirinale e che la sua candidatura ne sta bloccando una che possa avere il consenso del Parlamento. Non so che farà, ma dobbiamo essere vigilanti perché il personaggio ci ha abituato a delle sorprese". Così Rosy Bindi a Otto e mezzo su La7. "Io pensavo che non osasse nemmeno candidarsi al Quirinale. Ma so bene che se si intestardisce su una battaglia è difficile convincerlo a tornare indietro. Io Berlusconi non l'ho mai aggredito, è lui che ha aggredito me. E io ho provato a difendermi. Gli ho risposto senza aggredire: 'Sono una donna che non è a sua disposizione'. Non ho contribuito a renderlo personaggio: fa tutto da solo Silvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Io auspico vivamente che il presidenteprenda atto che non ci sono possibilità sul suo futuro ale che la sua candidatura ne sta bloccando una che possa avere il consenso del Parlamento. Non so che farà, ma dobbiamo essere vigilanti perché il personaggio ci haa delle". Così Rosya Otto e mezzo su La7. "Io pensavo che non osasse nemmeno candidarsi al. Ma so bene che se si intestardisce su una battaglia è difficile convincerlo a tornare indietro. Ionon l'ho mai aggredito, è lui che ha aggredito me. E io ho provato a difendermi. Gli ho risposto senza aggredire: 'Sono una donna che non è a sua disposizione'. Non ho contribuito a renderlo personaggio: fa tutto da solo Silvio ...

