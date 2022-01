Pd | Oddati | ' Irto giusta esperienza per ricostruire e portare dem a vittoria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Complimenti e buon lavoro a Nicola, nuovo segretario del Pd calabrese. Finalmente si esce da una lunga fase commissariale, caratterizzata da ben due elezioni regionali, e a lui affidato il compito non semplice di riil Partito alla normalità e a vincere". Così Nicolamembro della direzione nazionale del Partito Democratico e coordinatore delle Agorà democratiche "Nicola è giovane, ma ha la forza politica e l'istituzionale, per riuscire al meglio in questa sfida e auna classe dirigente unita e di qualità. Un grazie anche a Stefano Graziano, cui è toccato in questi anni un compito non semplice, portato avanti con serietà, dedizione e sacrificio personale”.