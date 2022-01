NFL | Divisional Playoff 2021 – La preview di Bills – Chiefs

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il weekend deigiunge alla sua conclusione nella notte di lunedì 24 gennaio. Alle 00:30 ora italiana, l’Arrowhead Stadium ospita la seconda gara targata AFC, che vede affrontarsi i Buffaloe i Kansas City. Per la seconda volta in due stagioni consecutive, le due franchigie si sfidano in un match di post season. Cosa aspettarsi da? Per entrambe le franchigie qualificarsi ainon è stato un problema. Ihanno mantenuto sin dall’inizio il controllo della gara e hanno portato a casa uno schiacciante 17-47 contro i Patriots. I, dopo aver concesso un touchdown a Pittsburgh, hanno preso in mano le redini del gioco e vinto con il risultato ...

P ROGRAMMAROUND2022 (orari italiani) Sabato 22 gennaio Ore 22.30 AFC - Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals Domenica 23 gennaio Ore 02.15 NFC - Green Bay Packers vs San Francisco ...Eliminazione dolorosa per Dallas, mentre i 49ers si guadagnano il viaggio a Green Bay nelLunedì ero furioso. Martedì ero infastidito. Mercoledì ero leggermente risentito. Giovedì, cioè oggi, sono indifferente. No, quello che abbiamo appena vissuto non è stato certamente il migliore ...I Wild Card Games della NFL ci hanno lasciato un weekend di ottimo football, con qualche sorpresa e qualche lacrima che non guasta mai. Las Vegas Raiders at Cincinnati Bengals 19-26 Bella partita tra ...