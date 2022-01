Napoli | Lobotka | Con Gattuso volevo andarmene | con Spalletti sono rinato

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A lungo bollato come un oggetto misterioso, se non con epiteti peggiori a causa di una forma fisica non perfetta, oggi per Stanislavè in corso una rinascita di cui sta beneficiando anche il l'...

Advertising

StabiaChannel : #NapoliCalcio #Verso Napoli - Salernitana, Lobotka: «Sono felice di essere finalmente protagonista in maglia azzurr… - cn1926it : #Carratelli: “#Spalletti ha fatto un lavoro favoloso, va avanti nonostante tutto” - storico900 : RT @RaiSport: ? #Napoli, #Lobotka: 'Lo #scudetto è possibile, ora battere tutti' 'Abbiamo perso molti compagni ma ora sono recuperati, pens… - infoitsport : Sky, Ugolini: 'Si sta rivedendo qualcosina di ciò che era prima il Napoli! Lobotka? C'è una presa di coscienza su d… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Napoli;Lobotka, scudetto possibile, ora battere tutti Perso molti compagni ora recuperati, pensiamo a vincere sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lobotka

... se non con epiteti peggiori a causa di una forma fisica non perfetta, oggi per Stanislavè in corso una rinascita di cui sta beneficiando anche il l'intero: ospite dei microfoni di ...Il centrocampista slovacco del, Stanislav, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio KissKissNapoli-Salernitana è uno delle partite a rischio rinvio a causa dei diversi casi di positività al Covid emersi nelle fila dei granata.Ai microfoni di Radio Kiss Kiss lo slovacco non nasconde i problemi con il tecnico precedente: "Non giocavo e dicevano che ero grasso: oggi meno urla dalla panchina e più qualità" ...