Napoli – Arriva il ‘no’ secco del Cagliari: nessun prestito per Nandez (Di venerdì 21 gennaio 2022) Corriere dello Sport – Il Cagliari non fa sconti al Napoli: “no” secco alla proposta degli azzurri. Il Cagliari non fa sconti per Nahitan Nandez. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 21 gennaio 2022) Corriere dello Sport – Ilnon fa sconti al: “no”alla proposta degli azzurri. Ilnon fa sconti per Nahitan. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ParliamoDiNews : Sky - Colpo Salernitana: arriva Luigi Sepe in vista del Napoli #colpo #salernitana #arriva #luigi #sepe #vista… - zazoomblog : Calciomercato Salernitana arriva l’ex Napoli! - #Calciomercato #Salernitana #arriva - zazoomblog : Calciomercato Salernitana arriva l’ex Napoli! - #Calciomercato #Salernitana #arriva - infoitsport : Napoli: arriva un'altra possibile beffa per Spalletti? - NCN_it : #Salernitana, fatta per il nuovo portiere: dal Parma arriva #Sepe #Calciomercato -