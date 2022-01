Massimo Ranieri: “Dopo il Festival di Sanremo voglio un altro figlio. Spero tanto di riuscirci a 71 anni” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Massimo Ranieri, 71 anni il 3 maggio prossimo, è pronto a salire sul palco dell’Ariston. Con l’inedito ‘Lettera al di là dal mare‘ e poi in duetto con Nek durante la serata cover sulle note di ‘Anna verrà’ di Pino Daniele. Alla partecipazione a Sanremo si aggiunge anche l’autobiografia appena uscita ‘Tutti i sogni ancora in volo‘, il disco da finire e gli spettacoli in teatro: un fuoriclasse che non conosce età anagrafica. Letteralmente. tanto che al Messaggero ha rivelato: “Vorrei avere un altro figlio (è già padre di Cristina, oggi 50 anni, ndr). Ho una compagna. Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, Spero tanto di riuscirci“. Poi ha spiegato: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022), 71il 3 maggio prossimo, è pronto a salire sul palco dell’Ariston. Con l’inedito ‘Lettera al di là dal mare‘ e poi in duetto con Nek durante la serata cover sulle note di ‘Anna verrà’ di Pino Daniele. Alla partecipazione asi aggiunge anche l’autobiografia appena uscita ‘Tutti i sogni ancora in volo‘, il disco da finire e gli spettacoli in teatro: un fuoriclasse che non conosce età anagrafica. Letteralmente.che al Messaggero ha rivelato: “Vorrei avere un(è già padre di Cristina, oggi 50, ndr). Ho una compagna. Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità,di“. Poi ha spiegato: ...

