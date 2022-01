Lockdown mascherato nell’Italia delle differenze (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiunque si trovi frequentare strade, negozi, ristoranti delle città italiane – al Nord, al Centro, al Sud – noterà una certa rarefazione della gente in giro. Una rarefazione che si può apprezzare sui mezzi del trasporto pubblico locale, sui treni, sugli aerei. Insomma, l’Italia sembra precipitata in un nuovo Lockdown. Questa volta su base volontaria per il moltiplicarsi dei casi positivi al virus e l’assunzione delle conseguenti precauzioni da parte della popolazione. Questo vuol dire che c’è un pezzo di società che ha ripreso a soffrire quanto e forse più dell’epoca del blocco totale delle attività che perlomeno era generalizzato e rappresentava una risposta di sistema dolorosa e orgogliosa allo stesso tempo. Un indice di questo malessere si può riscontrare nella ripartenza delle sofferenze bancarie ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiunque si trovi frequentare strade, negozi, ristoranticittà italiane – al Nord, al Centro, al Sud – noterà una certa rarefazione della gente in giro. Una rarefazione che si può apprezzare sui mezzi del trasporto pubblico locale, sui treni, sugli aerei. Insomma, l’Italia sembra precipitata in un nuovo. Questa volta su base volontaria per il moltiplicarsi dei casi positivi al virus e l’assunzioneconseguenti precauzioni da parte della popolazione. Questo vuol dire che c’è un pezzo di società che ha ripreso a soffrire quanto e forse più dell’epoca del blocco totaleattività che perlomeno era generalizzato e rappresentava una risposta di sistema dolorosa e orgogliosa allo stesso tempo. Un indice di questo malessere si può riscontrare nella ripartenzasofferenze bancarie ...

Advertising

emmerizzi : @carme217980 @cagg1008 @Scazzaturo @Edoenonsolo @ladyonorato Il lockdown mascherato è come l’obbligo facoltativo, non esiste. - chicco_1990 : @TweetingPietro @GiovanniToti @RaiStudio24 Devono fallire più attività possibili… molto semplice.. abbiamo il lockd… - chicco_1990 : @lucatelese Ancora parli di vaccini ben sapendo essendo giornalista quello che sta accadendo in Italia con il lockd… - dicarlovale : Nell’Italia del #lockdown mascherato la #scuola deve restare aperta “hic et nunc” senza garanzia della dignità dell… - sarruzzu65 : D'altronde siamo in lockdown..... mascherato ma sempre lockdown..... buongiorno buona giornata ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown mascherato Covid, Bianchini: "Dove sono le nuove misure economiche per il settore Horeca?" 'Siamo alla terza stagione di emergenza covid, in una situazione di lockdown mascherato, e il Governo alle misure sanitarie deve far corrispondere nuove misure economiche per sostenere il comparto Horeca, ossatura del Paese. Non c'è più tempo, è già tardi. Il Centro ...

Covid: Bianchini, dove sono le nuove misure economiche per il settore Horeca? "Siamo alla terza stagione di emergenza covid, in una situazione di lockdown mascherato, e il Governo alle misure sanitarie deve far corrispondere nuove misure economiche per sostenere il comparto ...

Lockdown mascherato nell'Italia delle differenze - Ildenaro.it Il Denaro Lockdown mascherato nell’Italia delle differenze L’Italia sembra precipitata in un nuovo lockdown. Questa volta su base volontaria per il moltiplicarsi dei casi positivi al virus ...

Alberghi, crisi senza fine "Non ce la facciamo più" Gli operatori lanciano l’allarme: "E’ un lockdown mascherato. Gli hotel in questo momento non raggiungono neanche il 30 - 40% di occupazione" ...

'Siamo alla terza stagione di emergenza covid, in una situazione di, e il Governo alle misure sanitarie deve far corrispondere nuove misure economiche per sostenere il comparto Horeca, ossatura del Paese. Non c'è più tempo, è già tardi. Il Centro ..."Siamo alla terza stagione di emergenza covid, in una situazione di, e il Governo alle misure sanitarie deve far corrispondere nuove misure economiche per sostenere il comparto ...L’Italia sembra precipitata in un nuovo lockdown. Questa volta su base volontaria per il moltiplicarsi dei casi positivi al virus ...Gli operatori lanciano l’allarme: "E’ un lockdown mascherato. Gli hotel in questo momento non raggiungono neanche il 30 - 40% di occupazione" ...