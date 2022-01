LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: si parte, Streif mutilata (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI Discesa A CORTINA I PETTORALI DI parteNZA DELLA Discesa LIBERA DI Kitzbuehel 11.13 I pettorali di partenza: 1 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer 2 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer5 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 6 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 8 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli 9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head 10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 12 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon 13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 14 200379 SANDER Andreas 1989 ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DIA CORTINA I PETTORALI DINZA DELLALIBERA DI11.13 I pettorali dinza: 1 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer 2 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer5 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 6 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 8 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli 9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head 10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 12 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon 13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 14 200379 SANDER Andreas 1989 ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #Kitzbuehel 2022, sci alpino maschile: inizio ore 11.30 @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa maschile Kitzbuehel 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #maschile… - RSIsport : Oggi live alla RSI ???????? ?????? Tennis: Australian Open, 1/16 di finale 09h00 A.Barty ???? - ???? C.Giorgi… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Dominik Paris vuole domare la Streif - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa maschile Kitzbuehel 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #maschile… -