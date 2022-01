L’Istituto superiore di sanità: contagi in aumento ma la curva rallenta (Di sabato 22 gennaio 2022) I contagi continuano a crescere ma meno rapidamente rispetto alle scorse settimane. Ieri sono stati 179.106 con 1.117.553 tamponi molecolari e antigenici (16%). 373 i decessi e nove le persone in più in terapia intensiva. Il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia realizzato dalL’Istituto superiore di sanità (Iss) ha rilevato un indice Rt, che indica la probabilità di trasmissione del virus, di 1,31 per i sintomatici e poco sopra l’1 per le ospedalizzazioni. Entrambi sono oltre il limite pandemico di 1, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 gennaio 2022) Icontinuano a crescere ma meno rapidamente rispetto alle scorse settimane. Ieri sono stati 179.106 con 1.117.553 tamponi molecolari e antigenici (16%). 373 i decessi e nove le persone in più in terapia intensiva. Il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia realizzato daldi(Iss) ha rilevato un indice Rt, che indica la probabilità di trasmissione del virus, di 1,31 per i sintomatici e poco sopra l’1 per le ospedalizzazioni. Entrambi sono oltre il limite pandemico di 1, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

