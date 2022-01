Instagram sta testando un sistema di abbonamenti a pagamento (Di venerdì 21 gennaio 2022) Instagram ha annunciato di star testando una nuova funzionalità chiamata “Subscriptions”, che permetterà ad alcuni creatori di contenuti (o creators, come vengono chiamati da Instagram) di offrire ai propri follower storie e dirette esclusive all’interno di un abbonamento mensile a Leggi su ilpost (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha annunciato di staruna nuova funzionalità chiamata “Subscriptions”, che permetterà ad alcuni creatori di contenuti (o creators, come vengono chiamati da) di offrire ai propri follower storie e dirette esclusive all’interno di un abbonamento mensile a

Instagram sta testando un sistema di abbonamenti a pagamento Il Post Justine Mattera in topless fa sognare: la giacca è aperta Con una posa super seducente Justine Mattera sta infuocando non poco il web, di fronte alla sua assurda bellezza e sensualità i fan impazziscono.

Instagram punta sugli abbonamenti a pagamento: partiti i test I social network cercano nuove fonti di ricavi e puntano sugli abbonamenti. In questi gionrni sta entrando nel vivo l’operazione “sottoscrizioni a pagamento” di Instagram, annunciata con un Tweet da A ...

