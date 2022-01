In Italia è tutto bloccato. De Luca sbotta e se la riprende con Roma. “Se fossimo in mano ai ministeri il Paese avrebbe conosciuto l’ecatombe” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “In Italia è bloccato tutto, sono bloccati i ministeri. Ho parlato nei giorni scorsi con Giovannini e con Cingolani ma per il resto mi sembra tutto fermo e immobile, soprattutto la parte burocratico-amministrativa”. È quanto ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid (qui il video). “Non è possibile reggere in queste condizioni. E’ tutto fermo in attesa di eleggere il capo dello Stato e di conoscere cosa succederà con il Governo” spiega il governatore. “Per quanto ci riguarda – agginge De Luca – contrasteremo spinta a centralizzare. Se fossimo in mano ai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) “In, sono bloccati i. Ho parlato nei giorni scorsi con Giovannini e con Cingolani ma per il resto mi sembrafermo e immobile, sopratla parte burocratico-amministrativa”. È quanto ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid (qui il video). “Non è possibile reggere in queste condizioni. E’fermo in attesa di eleggere il capo dello Stato e di conoscere cosa succederà con il Governo” spiega il governatore. “Per quanto ci riguarda – agginge De– contrasteremo spinta a centralizzare. Seinai ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ecco il peggiore spot al #turismo italiano. Cacciare John Malkovich da un hotel di Venezia perché ha il #greenpass… - AngeloCiocca : Ma in Europa, che avvalla l’idea di un muro anti #immigrati al confine con la #Polonia , tutto tace. Chissà poi per… - GiuliaSalemi93 : Grazie a tutto il popolo del Twitter per questo riconoscimento che fa bene al morale di questo inizio 2022.??… - GfveGianfra : @AngeloCiocca @EU_Commission Ben svegliati....ma @LegaSalvini non è al Governo in Italia? Non ha permesso tutto que… - TeoTuittynski : @masolinismo Italia 2022, fratelli migranti ancora discriminati per il colore della propria mascherina, dal medioevo è tutto -