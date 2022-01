I consigli della 23ª giornata: Leao, Mkhitaryan e Berardi per l'attacco (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inizia oggi la ventitreesima giornata con Verona - Bologna. L'ultimo turno di gennaio si concluderà domenica sera con il big - match Milan - Juventus, gara importante per entrambe le compagini. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inizia oggi la ventitreesimacon Verona - Bologna. L'ultimo turno di gennaio si concluderà domenica sera con il big - match Milan - Juventus, gara importante per entrambe le compagini. ...

Advertising

NB1_Official : RT @TheGegenPress_: ????? La 23° giornata, l'ultima prima della sosta, si aprirà con Hellas Verona – Bologna alle 20:45 e si chiuderà domenic… - sportli26181512 : I consigli della 23ª giornata: Leao, Mkhitaryan e Berardi per l’attacco: I consigli della 23ª giornata: Leao, Mkhit… - antobgl : RT @SgtAladin: Quindi fatemi capire un signore mentre è agli arresti domiciliari per reati gravissimi può partecipare ad un talk televisivo… - MagicGazzetta : I consigli della 23ª giornata: Leao, Mkhitaryan e Berardi per l’attacco - TheGegenPress_ : ????? La 23° giornata, l'ultima prima della sosta, si aprirà con Hellas Verona – Bologna alle 20:45 e si chiuderà dom… -