Grande Fratello Vip, Basciano fa impazzire il web: ''Preliminari artistici tra Alex e Soleil'' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Parlando del segreto che nascondono Alex Belli e Soleil Sorge, accusati di aver avuto un’intimità nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano si lascia andare ad una rivelazione rovente. Leggi su comingsoon (Di venerdì 21 gennaio 2022) Parlando del segreto che nascondonoBelli eSorge, accusati di aver avuto un’intimità nella casa delVip, Alessandrosi lascia andare ad una rivelazione rovente.

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - RSerretB4zzu : RT @BA_Pigliacelli: La Brigata Azzurra si unisce al dolore del nostro grande amico Stefano 'TheDarkDrow', per la perdita del fratello Franc… - xlolomoon : RT @Soleilcentrica: Grande fratello come avete potuto ? non era vostro diritto censurarmi proprio questo, proprio loro #gfvip https://t.c… - PatriziaDiana10 : @lo_stasi Lulu sei falsa come manila fuori dalla casa del grande fratello -