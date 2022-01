Godzilla e i Kaiju protagonisti di una serie tv per Apple

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo sta facendo Marvel Studios, dunque vuole farlo pure Legendary Pictures: stiamo parlando dell'estensione dell'universo cinematografico dei mostri giganti al mondo delleTV . Un'operazione non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Godzilla Kaiju

Tom's Hardware Italia

La serie TV di Apple Secondo quanto raccontato da Apple, la nuova serie TV è ambientata dopo i fatti narrati nel primo '' , quelli che hanno rivelato al mondo l'esistenza deie che ......deipotranno gioire, perché pare che su apple TV+ arriverà presto una nuova serie tv dedicata a Godizilla , e per di più uno spin - off live - action. Ricordate tutti il film del 2014?...Lo sta facendo Marvel Studios, dunque vuole farlo pure Legendary Pictures: stiamo parlando dell'estensione dell'universo cinematografico dei mostri giganti (Godzilla, King Kong e i Kaiju) al mondo del ...Legendary Entertaiment ha annunciato una serie su Godzilla e gli altri Titani per la piattaforma streaming AppleTV+. La serie farà parte del MonsterVerse, l’universo condiviso dei film di Godzilla e K ...