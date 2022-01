Dl Sostegni Ter: Floridia, '45 mln per ffp2 a studenti e personale scolastico' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Il lavoro di questi giorni per dare una risposta immediata alle sollecitazioni del mondo della scuola che chiedeva giustamente le forniture di mascherine ffp2 si è concretizzato oggi al consiglio dei ministri. Nel decreto Ristori ter è infatti previsto lo stanziamento di oltre 45 milioni di euro per la fornitura di ffp2 ad alunni e personale scolastico in auto sorveglianza, da parte di farmacie rivenditori, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'esigenza. Lo avevo preannunciato ieri, ed oggi lo stanziamento è in norma". Così la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Il lavoro di questi giorni per dare una risposta immediata alle sollecitazioni del mondo della scuola che chiedeva giustamente le forniture di mascherinesi è concretizzato oggi al consiglio dei ministri. Nel decreto Ristori ter è infatti previsto lo stanziamento di oltre 45 milioni di euro per la fornitura diad alunni ein auto sorveglianza, da parte di farmacie rivenditori, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'esigenza. Lo avevo preannunciato ieri, ed oggi lo stanziamento è in norma". Così la sottosegretaria all'istruzione Barbara, senatrice M5s.

