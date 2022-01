Consegna 1.000 giocattoli ai bambini colpiti dalla tragedia: il gesto dell’uomo partito con un piccolo aereo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tra il 10 e l’11 dicembre una serie di tornado ha devastato diversi stati del Midwest e del Southeast, causando 90 morti e oltre 100 feriti, mai così tanti nel mese di dicembre. Lo stato più colpito è il Kentucky che conta 75 vittime: a Mayfield, un comune di 10mila abitanti, la distruzione è stata quasi totale. Nel dolore e la tragedia, emerge però una storia di cuore: un uomo ha deciso di volare dal Michigan e distribuire oltre 1.000 giocattoli ai bambini che avevano appena perso tutto. Tornado negli USA, una spedizione di giocattoli dal Michigan L’altruismo di Timothy Baise, l’uomo protagonista di questa vicenda, non era nuovo. Presidente di Homeless Angels, organizzazione non profit a Lansing nel Michigan che aiuta i più bisognosi con raccolte fondi, è conosciuto e ammirato per la sua benevolenza, secondo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tra il 10 e l’11 dicembre una serie di tornado ha devastato diversi stati del Midwest e del Southeast, causando 90 morti e oltre 100 feriti, mai così tanti nel mese di dicembre. Lo stato più colpito è il Kentucky che conta 75 vittime: a Mayfield, un comune di 10mila abitanti, la distruzione è stata quasi totale. Nel dolore e la, emerge però una storia di cuore: un uomo ha deciso di volare dal Michigan e distribuire oltre 1.000aiche avevano appena perso tutto. Tornado negli USA, una spedizione didal Michigan L’altruismo di Timothy Baise, l’uomo protagonista di questa vicenda, non era nuovo. Presidente di Homeless Angels, organizzazione non profit a Lansing nel Michigan che aiuta i più bisognosi con raccolte fondi, è conosciuto e ammirato per la sua benevolenza, secondo ...

Advertising

AutoGiansante : NUOVA #Fiat500 100% Elettrica KM0 tua con 7.000€ di SCONTO rispetto al nuovo ?? Subito tua, in Pronta Consegna? Appr… - fabriziopagani1 : @byoblu @LaVeritaWeb ipotizziamo un conteggio dei morti a causa del l'iniziale divieto di autopsia e consegna errat… - AlessioLT : @UmbyWanKenobi @roAtzori @SilvestriMd 400.000 euro a primula, mezzo miliardo di costi complessivi. 45 giorni per la… - Fondalma : ??5° Concorso fotografico “Roma Sport e Architettura”. Scadenza consegna entro il 21 gennaio. Per professionisti e a… -