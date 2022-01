Circolare USR Lazio sulle occupazioni | Pinneri | “Nessun dietrofront | oltre 500mila euro di danni”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) "Non si torna indietro, perché sono convinto di dover tutelare il diritto all’istruzione di tutti i ragazzi, anche di chi la pensa diversamente da chi ha deciso di occupare. Quelli che non hanno condiviso lo strumento, pur condividendo magari i motivi delle proteste. Non c’è bisogno di occupare se si vuole parlare dei problemi della scuola”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Raid studenti davanti alla sede dell’USR Lazio per contestare la circolare sulle occupazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Circolare USR

Orizzonte Scuola

Prima di Natale, in unainviata a tutti i dirigenti, il direttore dell'Rocco Pinneri chiedeva di sanzionare gli occupanti 'avendo cura di identificarne il più possibile' e premurandosi ...La prego di poter dare quanto prima indicazioni chiare tramite Nota oda inoltrare ad ogni, USP e Dirigenti di ogni ordine e grado. Chiara Gori Tutti i fatti del giorno, aggiornati in ...I controlli sono gratuiti per i soli studenti di medie e superiori. Genitori sul piede di guerra: il prezzo è come per gli adulti ...Incontro tra una delegazione di studenti e il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Pinneri. Negli ultimi giorni sono cominciate ad arrivare le sanzioni che, secondo i ragazzi che protestano, s ...