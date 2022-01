Cassa Integrazione Inps, ecco il rapporto 2021: i dettagli (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Inps presenta il rapporto sul sostegno alle imprese dell’anno appena trascorso. ecco cosa emerge L’anno appena trascorso è stato per tutto il Paese un anno davvero. Certamente, l’emergenza sanitaria ha investito come uno tsunami tutti gli ambiti della sfera sia individuale che collettiva. Da subito sono stati rilevati i danni sul piano economico che hanno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’presenta ilsul sostegno alle imprese dell’anno appena trascorso.cosa emerge L’anno appena trascorso è stato per tutto il Paese un anno davvero. Certamente, l’emergenza sanitaria ha investito come uno tsunami tutti gli ambiti della sfera sia individuale che collettiva. Da subito sono stati rilevati i danni sul piano economico che hanno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

la_puntura : Nonostante lo sconto. Povero Giuseppe Conte: guai in politica e in famiglia Fidanzata in cig, e l'Hotel Plaza del s… - annamaria_ff : RT @ardigiorgio: Può provare a chiedere al ministro della cassa integrazione - danieledv79 : RT @ardigiorgio: Può provare a chiedere al ministro della cassa integrazione - BrunoMariani54 : RT @FesicaConfsal: #COVID “In attesa del decreto sui ristori, prorogare cassa integrazione ed indennità di quarantena” - FesicaConfsal : #COVID “In attesa del decreto sui ristori, prorogare cassa integrazione ed indennità di quarantena” -