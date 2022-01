(Di venerdì 21 gennaio 2022) La Banca d'Italia rivede alle stime del Pil per ildiffuse nel dicembre scorso anche a seguito dell'impennata dei contagi e della decelerazione dell'economia, specie dei consumi, nel ...

Bankitalia: lima al ribasso stima Pil, in 2022 +3,8%: Contro precedente +4%. Contagi frenano consumi

Agenzia ANSA

La Banca d'Italia rivede al ribasso le stime del Pil per il 2022 diffuse nel dicembre scorso anche a seguito dell'impennata dei contagi e della decelerazione dell'economia, specie dei consumi, nel ...