Anche Tiktok sta testando abbonamenti a pagamento (Di venerdì 21 gennaio 2022) Come riportato per la prima volta da The Information, Tiktok, la popolare piattaforma di condivisione video, sta sperimentando per consentire ai creatori di addebitare una quota di abbonamento per i loro video. È quanto riporta il sito Mashable.com. LEGGI Anche –> Perché non c’è Khaby Lame nella top-5 dei Tiktokers che guadagnano di più secondo Forbes Non sono disponibili molti dettagli sul test limitato di Tiktok, su come funziona o se Tiktok prenderà una commissione. Tuttavia, è ragionevole supporre che potrebbe essere simile alla funzione Super Follow di Twitter, in quanto non tutti i contenuti di un creatore saranno protetti da paywall. Dopotutto, è molto più facile attirare nuovi clienti se gli fai ‘assaggiare’ la merce. Un portavoce della popolare piattaforma di condivisione video ha rifiutato ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Come riportato per la prima volta da The Information,, la popolare piattaforma di condivisione video, sta sperimentando per consentire ai creatori di addebitare una quota di abbonamento per i loro video. È quanto riporta il sito Mashable.com. LEGGI–> Perché non c’è Khaby Lame nella top-5 deiers che guadagnano di più secondo Forbes Non sono disponibili molti dettagli sul test limitato di, su come funziona o seprenderà una commissione. Tuttavia, è ragionevole supporre che potrebbe essere simile alla funzione Super Follow di Twitter, in quanto non tutti i contenuti di un creatore saranno protetti da paywall. Dopotutto, è molto più facile attirare nuovi clienti se gli fai ‘assaggiare’ la merce. Un portavoce della popolare piattaforma di condivisione video ha rifiutato ...

Advertising

liveinacastle : una ragazza su tiktok ha fatto la sua classifica dei numeri finali nei progetti di Kenny e la voglio fare anche io,… - DAYDREAMlNGl : Non capisco il senso di sto tiktok perché bono era prima e bono è anche dopo - aeingyu : oggi sensibile quindi piango anche l’acqua del battesimo per colpa del tiktok di francesca e claudia - MarcoMeacci8 : Ovviamente i delinquenti sono liberi di delinquere impuniti il regime nazi sionista è anche questo - RipanoEup : @marcoignis @uomoscienza Infatti su Twitter io ho anche imposto di vedere i Tweet in ordine di pubblicazione, non s… -