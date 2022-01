Addio?Alessandro Nisivoccia | una vita sul palcoscenico

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 21 gennaio 2022) di Monica De Santis Unaspesa per il teatro e per la famiglia. Basterebbero queste poche parole per descrivere Alessandro, o meglio ancora Sandro, come tutti amavano chiamare. Unapassata tra teatro e famiglia. Unache purtroppo si è spenta ieri sera, intorno alle 21.?Sandro, ci ha lasciati, ad 88 anni. Nato ad Udine, ha vissuto in diverse città italiane, a causa del lavoro del padre, fino ad arrivare a Salerno. Ha frequentato il liceo classico Torquato Tasso, per poi laurearsi in Lingue ed insegnare per quasi un ventennio in diverse scuole. Ma senza mai smettere di coltivare la sua passione per il cinema ed il teatro. Le sue prime esperienze teatrali le ha avute con una compagnia di Cava de’?Tirreni, poi passò alla compagnia della Trapassi e poi ancora a quella di ...