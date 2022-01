Wladimiro Falcone, da comparsa nel film di Verdone a vice di Audero alla Samp. Ha recitato anche in “R.I.S.” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Libero dedica un articolo a Wladimiro Falcone, il portiere della Sampdoria che martedì sera è stato il migliore in campo contro la Juventus, nella partita persa dalla squadra per 4-1. Almeno sette le parate “notevoli” contro gli uomini di Allegri. Prima di Natale, Gianluca Pagliuca lo aveva elogiato. «In Italia giocano pochi portieri italiani, ne conto cinque o sei sui venti titolari che scendono regolarmente in campo ogni weekend. E nessuno tra le prime sette in classifica. Ebbene, vi segnalo un nome: Falcone, il vice di Audero alla Sampdoria. È molto forte, è alto 1,95 ed è vero che ha già 26 anni ma noi portieri a volte maturiamo tardi. Nella penuria di numeri uno italiani del nostro campionato, Wladimiro ha delle ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Libero dedica un articolo a, il portiere delladoria che martedì sera è stato il migliore in campo contro la Juventus, nella partita persa dsquadra per 4-1. Almeno sette le parate “notevoli” contro gli uomini di Allegri. Prima di Natale, Gianluca Pagliuca lo aveva elogiato. «In Italia giocano pochi portieri italiani, ne conto cinque o sei sui venti titolari che scendono regolarmente in campo ogni weekend. E nessuno tra le prime sette in classifica. Ebbene, vi segnalo un nome:, ildidoria. È molto forte, è alto 1,95 ed è vero che ha già 26 anni ma noi portieri a volte maturiamo tardi. Nella penuria di numeri uno italiani del nostro campionato,ha delle ...

