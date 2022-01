Stati Uniti, Biden: "Un anno pieno di sfide, ma anche di enormi progressi" (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Domani segnera' un anno da quando sono entrato in carica. E' stato un anno pieno di sfide, ma e' stato anche un anno di enormi progressi. Siamo passati da 2 milioni di persone vaccinate nel momento ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Domani segnera' unda quando sono entrato in carica. E' stato undi, ma e' statoundi. Siamo passati da 2 milioni di persone vaccinate nel momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Ucraina, Casa Bianca: risposta dura se Russia varca il confine ... se qualsiasi forza militare russa si muoverà attraverso il confine dell'Ucraina" sarà un'invasione alla quale ci "sarà una risposta dura e unitaria dagli Stati Uniti e dai loro alleati". Lo afferma ...

Ucraina, Cnn: Kiev 'scioccata' dalle parole di Biden La Casa Bianca si è affrettata a chiarire le parole del presidente Usa spiegando che a qualsiasi attraversamento del confine ci sarà una "risposta dura e unita dagli Stati Uniti e dagli alleati". . ...

Stati Uniti, decaduto il regolamento anti-crociere - The Medi Telegraph - News dall'Italia e dal mondo The MediTelegraph "Tutti uniti per la fabbrica Ora costruiamo il futuro" Vittoria Mercatali, vicesindaco di Marradi, da subito a fianco delle lavoratrici "Serve tutto, dalla roulotte al caffè. Sviluppi? È il momento di sedersi al tavolo" ...

Il primo anno di presidenza Biden Il primo anno di Biden è stato difficile tra lo stallo legislativo al Senato, il ritorno della pandemia e la sua impopolarità.

