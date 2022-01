Spaccio di droga a Pomezia: due pusher arrestati in poche ore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pomezia – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato due persone per reati inerenti agli stupefacenti. In manette è finito un 49enne romano, con precedenti, notato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia mentre si aggirava con fare sospetto in una nota piazza di Spaccio. L’uomo è stato visto prima salire e poi immediatamente scendere a bordo di un’autovettura per poi dirigersi in un palazzo e ritornare presso lo stesso veicolo dove un secondo uomo era rimasto in attesa. I Carabinieri, a questo punto, sono intervenuti bloccando il 49enne, trovato in possesso di dosi di cocaina, e identificando l’acquirente, trovato in possesso di 3 dosi della stessa sostanza appena acquistate, poi segnalato alla Prefettura, quale assuntore. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022)– I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato due persone per reati inerenti agli stupefacenti. In manette è finito un 49enne romano, con precedenti, notato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile dimentre si aggirava con fare sospetto in una nota piazza di. L’uomo è stato visto prima salire e poi immediatamente scendere a bordo di un’autovettura per poi dirigersi in un palazzo e ritornare presso lo stesso veicolo dove un secondo uomo era rimasto in attesa. I Carabinieri, a questo punto, sono intervenuti bloccando il 49enne, trovato in possesso di dosi di cocaina, e identificando l’acquirente, trovato in possesso di 3 dosi della stessa sostanza appena acquistate, poi segnalato alla Prefettura, quale assuntore. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del ...

