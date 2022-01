Servizio Civile Universale a Sabaudia, il 20 gennaio incontro informativo sulle modalità per presentare le domande (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sabaudia – I giovani tra i 18 e i 28 anni interessati ad aderire al Servizio Civile Universale nell’ambito dei due progetti “Sabaudia Cultura ed Educazione” accreditati, per il secondo anno consecutivo dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno tempo fino al 26 gennaio alle ore 14 per presentare la propria candidatura. La domanda va presentata attraverso la piattaforma https://domandaonline.ServizioCivile.it/ raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. I posti disponibili sono 48 e riguardano ragazze e ragazzi, residenti e non, anche se iscritti ad un percorso di studi, che vogliano impegnare 25 ore settimanali a fronte di un assegno mensile di 444,30 euro, in un percorso di crescita personale ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022)– I giovani tra i 18 e i 28 anni interessati ad aderire alnell’ambito dei due progetti “Cultura ed Educazione” accreditati, per il secondo anno consecutivo dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno tempo fino al 26alle ore 14 perla propria candidatura. La domanda va presentata attraverso la piattaforma https://domandaonline..it/ raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. I posti disponibili sono 48 e riguardano ragazze e ragazzi, residenti e non, anche se iscritti ad un percorso di studi, che vogliano impegnare 25 ore settimanali a fronte di un assegno mensile di 444,30 euro, in un percorso di crescita personale ...

