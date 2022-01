Sensi gol con la valigia, Marotta sì a Dybala (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il centrocampista ormai ceduto alla Samp firma la vittoria ai supplemetari contro l'Empoli. L'ad: "Paulo? Bisogna essere ambiziosi" Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il centrocampista ormai ceduto alla Samp firma la vittoria ai supplemetari contro l'Empoli. L'ad: "Paulo? Bisogna essere ambiziosi"

Advertising

SkySport : ?? INTER-EMPOLI 3-2 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Sanchez (13’) ? #Bajrami (61’) ? aut. #Radu (76… - CB_Ignoranza : Stefanino Sensi con le valigie in mano segna il gol del 3-2 e porta l'Inter ai quarti. Ma che bella è questa Coppa… - 45EMDE : RT @EmpoliCalcio: 104' 3-2 #InterEmpoli #CoppaItaliaFrecciarossa Gol dell'Inter, Sensi - alessiodesiena : RT @fcin1908it: LIVE #InterEmpoli 3-2 (103' Sensi). GOL INTER! Grandissimo gol di Sensi, che raccoglie il pallone di Sanchez e lo scaraven… - eia58 : RT @bare_skri: Radu che fa autogol di tacco, Ranocchia che segna un gol in semi rovesciata, Sensi che segna il gol vittoria: non mi riprend… -