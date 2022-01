Quirinale | Conte | “Salvini? Non si parla di nomi ma di schemi politici”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Con Matteo“c’è stato un incontro, come con altri leader… è un periodo in cui ci si confronta e sianche delle prospettive del”. Così il leader del M5S Giuseppe, intercettato dalle telecamere del Fatto Quotidiano dopo l’incontro con il segretario della Lega. A chi gli chiede se abbianoto di Draghi, “no, non sidi, ma di– replica l’ex premier – c’è la consapevolezza di dover allargare lo spettro del confronto perché abbiamo bisogno di un Presidente super partes, autorevole, che rappresenti il più ampio schieramento delle forze politiche presenti inmento e non possiamo quindi eleggere un Presidente di parte. Ho rappresentato ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che… - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - fattoquotidiano : Summit a tre. Il capo del M5S vede il segretario dem e Speranza: la carta di un nome di alto profilo da trovare con… - mario_bontempo : RT @PassarMi: Quindi … #Salvini e #Conte puntano ad un nome condiviso per il #Quirinale. Ma ieri Conte puntava ad un nome condiviso anche c… - vivereitalia : Quirinale, Conte 'A Salvini rappresentata esigenza presidente di tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Conte

- Salvini faccia a faccia di un'ora definito cordiale. Sul tavolo le elezioni per il. I due sembrano disposti a cercare l'intesa con il resto della maggioranza su un nome che non sia ...Il faccia a faccia è durato un'ora: Salvini esi sono visti dopo pranzo, in centro". "Sulprocedono gli incontri con tutte le parti in causa e il centrodestra ragionerà e voterà ...Matteo Salvini e Giuseppe Conte si sono incontrati a pochi giorni dall'elezione del presidente della Repubblica: cosa cambia per Silvio Berlusconi ...C'è un piano A che si chiama Silvio Berlusconi. Ma tanto Fratelli d'Italia che Lega, a dispetto delle speranze del Cavaliere, non .... Quello tra la Lega e il Movimento 5 stelle. Una riedizione dell'a ...