Milano, nell’ospedale del prof Pregliasco chi non ha la terza dose non viene operato. Ma lui smentisce (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un’inchiesta Mediaset ha portato a galla una realtà terribile su quanto accade nell’ospedale Galeazzi di Milano, diretto dal professor Fabrizio Pregliasco. Ma quest’ultimo ha spiegato che non è come sembra. In nessuna ordinanza del Governo è mai stato detto che solo le persone vaccinate hanno diritto ad essere curate. Anche l’ultimo decreto, che entrerà in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un’inchiesta Mediaset ha portato a galla una realtà terribile su quanto accadeGaleazzi di, diretto dalessor Fabrizio. Ma quest’ultimo ha spiegato che non è come sembra. In nessuna ordinanza del Governo è mai stato detto che solo le persone vaccinate hanno diritto ad essere curate. Anche l’ultimo decreto, che entrerà in L'articolo proda Leggilo.org.

Advertising

Corriere : Primi pazienti nell’ospedale in Fiera a Milano: over 60, uomini e donne, tutti non vaccinati - Folchetto1 : RT @byoblu: Fabrizio #Pregliasco è stato ascoltato in Procura a #Milano. La trasmissione Fuori dal Coro aveva rivelato che nell'ospedale #G… - nakisady : RT @byoblu: Fabrizio #Pregliasco è stato ascoltato in Procura a #Milano. La trasmissione Fuori dal Coro aveva rivelato che nell'ospedale #G… - Alberto93383706 : RT @byoblu: Fabrizio #Pregliasco è stato ascoltato in Procura a #Milano. La trasmissione Fuori dal Coro aveva rivelato che nell'ospedale #G… - Gabri40372268 : RT @byoblu: Fabrizio #Pregliasco è stato ascoltato in Procura a #Milano. La trasmissione Fuori dal Coro aveva rivelato che nell'ospedale #G… -