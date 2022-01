Mertens-Napoli, incontro per il rinnovo. Il belga dice no al Toronto: svelata l’offerta di De Laurentiis (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mertens-Napoli, rinnovo vicino, l’intermediario che rappresenta il belga ha incontrato Giuntoli a Milano: svelata l’offerta di De Laurentiis. Le dichiarazioni d’amore di Mertens a Napoli lanciate nelle scorse ore ha sortito l’effetto sperato. Le dichiarazioni di Mertens però non sono arrivate per puro caso come spiega il giornalista e direttore de Il Sogno nel cuore e speaker di 1 Station Radio, Luca Cerchione, ai microfoni di AreaNapoli.it: Ho una notizia certa, verificata anche attraverso l’intermediario che sta curando la trattativa: a Dries Mertens viene offerto un rinnovo di contratto a circa la metà del suo ingaggio attuale, vale a dire 2 milioni di euro a ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 gennaio 2022)vicino, l’intermediario che rappresenta ilha incontrato Giuntoli a Milano:di De. Le dichiarazioni d’amore dilanciate nelle scorse ore ha sortito l’effetto sperato. Le dichiarazioni diperò non sono arrivate per puro caso come spiega il giornalista e direttore de Il Sogno nel cuore e speaker di 1 Station Radio, Luca Cerchione, ai microfoni di Area.it: Ho una notizia certa, verificata anche attraverso l’intermediario che sta curando la trattativa: a Driesviene offerto undi contratto a circa la metà del suo ingaggio attuale, vale a dire 2 milioni di euro a ...

