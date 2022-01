LIVE Sinner-Johnson, Australian Open 2022 in DIRETTA: Kovinic batte Raducanu al terzo set! Tra poco tocca all’azzurro (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 L’azzurro non ha perso incontri sin qui in singolare considerando che in ATP Cup ha avuto la meglio sull’Australiano Max Purcell, sul francese Arthur Rinderknech e sul russo Roman Safiullin. 12.10 Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria agevole al primo turno sul portoghese Joao Sousa per 6-4 7-5 6-1. Steve Johnson invece proverà a dare continuità alla vittoria ottenuta nella battaglia contro l’Australiano Jordan Thompson per 7-6(5) (6)6-7 4-6 6-3 6-3. 12.08 Prima del match invece tra Danka Kovinic ed Emma Raducanu, Stefanos Tsitsipas ha battuto Sebastian Baez 7-6(1) (5)6-7 6-3 6-4 volando al terzo turno. 12.06 Quinto match di giornata sulla Margaret Court Arena: all’1 italiana ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 L’azzurro non ha perso incontri sin qui in singolare considerando che in ATP Cup ha avuto la meglio sull’o Max Purcell, sul francese Arthur Rinderknech e sul russo Roman Safiullin. 12.10 Janniktorna in campo dopo la vittoria agevole al primo turno sul portoghese Joao Sousa per 6-4 7-5 6-1. Steveinvece proverà a dare continuità alla vittoria ottenuta nella battaglia contro l’o Jordan Thompson per 7-6(5) (6)6-7 4-6 6-3 6-3. 12.08 Prima del match invece tra Dankaed Emma, Stefanos Tsitsipas ha battuto Sebastian Baez 7-6(1) (5)6-7 6-3 6-4 volando alturno. 12.06 Quinto match di giornata sulla Margaret Court Arena: all’1 italiana ...

