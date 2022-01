LIVE – Medvedev-Kyrgios | secondo turno Australian Open 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ile latestuale della sfida tra Daniile Nick, valevole per il, da non perdere. Il russo parte con i favori del pronostico, da numero 2 al mondo e con l’ambizione di arrivare sino in fondo alla competizione; dal canto suo, l’o proverà a intrattenere al massimo i suoi tifosi, chiedendo il massimo da se stesso. Possibile e probabile spettacolo durante ognuno dei game che comporranno la sfida in questione. Interessante comprendere se a prevalere sarà il pragmatismo dio la folle creatività di. Entrambi, inoltre, possono contare su una prima di servizio devastante, quindi attenzione a possibili ...

RANKING ATP1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 (0) 2 Daniil(Russia) 8970 (+35) 3 Alexander Zverev (Germania) 7645 ( - 325) 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6540 (0) 5 Rafael Nadal (Spagna) ...OA Sport vi proporrà la direttatestuale dell'intero torneo di Melbourne. Di seguito il ...2 S. Halep 14 - B. Haddad Maia Margaret Court Arena Dall'1.00 A. Kontaveit 6 - C. Tauson H. ...Daniil Medvedev affronterà Nick Kyrgios al secondo turno degli Australian Open 2022, una sfida semplicemente di fuoco e da non perdere per alcun motivo al mondo. Come e quando seguire il match in dire ...Segui con noi in diretta la quarta giornata dell’Australian Open 2022 03:13 – Raggiunge senza problemi il terzo turno Andrey Rublev, testa di serie n. 5, disponendo di Ricardas Berankis con la perdita ...