L’acqua che dissetò un impero

In principio era L'acqua. E L'acqua sostentava Ninive, l'ultima grande capitale dell'impero Assiro, ubicata nel territorio dell'odierna Mosul. In quest'ampia regione di circa 3000 kmq, a cavallo tra le imponenti catene montuose dello Zagros e le immense pianure ondulate attraversate dal Tigri e dai suoi affluenti, la missione congiunta italo-curda diretta da Daniele Morandi Bonacossi e Bekas Jamaluddin Hasan (succeduto nel 2021 a Hasan Ahmed Qasim) ha individuato 1150 siti archeologici, databili dal Paleolitico all'epoca ottomana. LE RICERCHE dell'Università di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

